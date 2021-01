Kokain und Bargeld sichergestellt – Polizei verhaftet Drogenhändler in Winterthur Die Stadtpolizei Winterthur ist einem Drogendealer auf die Schliche gekommen. Der 34-jährige Kosovare wurde verhaftet. Die Polizei hat bei einer Hausdurchsuchung Kokain und Bargeld sichergestellt.

Die Stadtpolizei Winterthur verhaftete einen mutmasslichen Drogenhändler. (Symbolbild) Foto: PD, Stapo Winterthur

Die Stadtpolizei Winterthur hat einen mutmasslichen Drogenhändler überführt. Ein 34-jähriger Kosovare geriet in den Fokus von Fahndern. Der Verdacht, dass der Mann mit Drogen handeln könnte, erhärtete sich und der Verdächtige konnte am 19. Januar 2021 an seinem Wohnort verhaftet werden, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung konnten Polizistinnen und Polizisten über 150 Gramm Kokain und Bargeld in der Höhe von rund 30’000 Franken sicherstellen. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Befragungen und Abklärungen der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

far