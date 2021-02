Velofahrer in Winterthur bestohlen – Polizei verhaftet Handtaschendieb in flagranti Am Donnerstagabend verhaftete die Stadtpolizei einen Mann, der einer Velofahrerin die Handtasche geklaut hatte. Ermittler prüfen nun, ob der Dieb weitere ähnlich gelagerte Delikte begangen hat.

Diebe klauten aus solchen und ähnlichen Körben klauten in Winterthur Handtaschen und Rucksäcke. Pixabay / Symbolbild

In Winterthur machte in letzter Zeit ein spezieller Trick Schule: Unbekannte Täter haben sich darauf spezialisiert, Menschen auf fahrenden Velos zu bestehlen. In den letzten Wochen häuften sich entsprechende Anzeigen bei der Stadtpolizei, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Diebe entwendeten jeweils die Handtasche oder den Rucksack aus dem Velokorb, während die Fahrer und Fahrerinnen langsam fuhren oder das Fahrrad schoben.

Aufgrund dieser Delikte führte die Stadtpolizei Winterthur eine gezielte Aktion durch, um die Täterschaft zu überführen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Am Donnerstagabend waren die Fahnder schliesslich erfolgreich: Sie konnten einen Mann beobachten, wie er beim Archplatz einer älteren Frau die mitgeführte Handtasche aus dem Velokorb stahl. Bei der Verhaftung, wenige Sekunden später, leistete der überführte Dieb massiven Widerstand und musste mit vereinten Kräften dingfest gemacht werden. Ermittlerinnen und Ermittler der Stadtpolizei klären nun ab, ob der 21-jähriger Marokkaner für weitere ähnlich gelagerte Delikte als Täter in Frage kommt. Das Deliktsgut konnte der 83-jährigen Rentnerin zurückgegeben werden.

Unabhängig von dieser Verhaftung rät die Stadtpolizei Winterthur, aufmerksam zu sein, wenn man Gegenstände in einem Velokorb transportiert. Wertsachen sollten wenn immer möglich verdeckt am Körper getragen werden.

mcp