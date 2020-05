Über 10’000 Franken erbeutet – Polizei verhaftet Kreditkartenbetrügerin im Raum Winterthur Die Kantonspolizei Zürich hat eine mutmassliche Betrügerin verhaftet. Ihr wird vorgeworfen, mehrere Senioren um mehr als 10’000 Franken betrogen zu haben.

Mehrere Senioren wurden von einer Frau betrogen. Foto: Keystone

Gleich mehrere Monate habe die Kantonspolizei Zürich ermittelt, um die Täterin zu eruieren, heisst es in einer Mitteilung. Der Frau wird vorgeworfen, in mindestens sechs Fällen rechtswidrig Kreditkartendaten von Senioren erlangt und diese später zu ihren Gunsten eingesetzt zu haben. Die Senioren wurden so im Zeitraum zwischen August 2019 und Mai 2020 um über 10’000 Franken betrogen.

Die 32-jährige Kosovarin habe sich vor allem Kleider, Unterhaltungselektronik und Artikel des täglichen Gebrauchs gekauft, schreibt die Kapo. Die Frau wurde unterdessen verhaftet und ist grösstenteils geständig.

( gvb )