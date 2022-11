In Winterthur verhaftet – Polizei verhaftet mutmasslichen Täter von Rickenbach Ein 22-jähriger Mann wird verdächtigt, Ende Oktober in Rickenbach-Sulz eine 63-jährige Frau angegriffen und schwer verletzt zu haben. Dagmar Appelt UPDATE FOLGT

Das Gewaltverbrechen hat sich auf einem Feld neben der Rickenbacherstrasse ereignet. Foto: Dagmar Appelt

Eine Woche nach dem brutalen Angriff auf eine 63-jährige Spaziergängerin in Rickenbach Sulz wurde der mutmassliche Täter verhaftet. Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagnachmittag in Winterthur einen 22-jährigen Schweizer verhaftet, wie sie mitteilt. Er soll am 30. Oktober im Ortsteil Sulz der Gemeinde Rickenbach eine 63-jährige Frau angegriffen haben.

Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, der Frau am ganzen Körper schwere Verletzungen zugefügt und sie anschliessend regungslos in einem Feld liegen gelassen zu haben. Laut Mitteilung der Kantonspolizei wurde der mutmassliche Täter nach der Verhaftung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die angegriffene Frau war auf einem Spaziergang entlang der Strasse unterwegs, als sie unvermittelt von einem unbekannten Mann angefallen und ins danebenliegende Feld gezerrt wurde. Wie lange sie dort gelegen hat, ist nicht bekannt. Gegen Mittag entdeckte eine Passantin die Schwerverletzte im Feld. Sie habe die Frau zugedeckt und sofort den Notruf alarmiert, sagte diese gegenüber dem «Blick». Zu den Verletzungen des Opfers darf sich die Passantin aus ermittlungstechnischen Gründen nicht äussern.

Das 63-jährige Opfer befand sich letzte Woche noch mit schweren Verletzungen im Spital. Ob sie sich dort noch befindet, konnte die Medienstelle der Kantonspolizei auf Nachfrage nicht sagen. Die genauen Umstände und die Hintergründe des Gewaltdeliktes sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bis zum rechtskräftigen Verfahrensabschluss gilt die Unschuldsvermutung.

Dagmar Appelt ist Reporterin für die Stadt Winterthur und die Region. Zuvor hat sie 13 Jahre als Redaktorin im Ressort Region geschrieben. Sie hat Geschichte und Deutsch studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.