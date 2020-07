Zwei Männer verprügelt – Polizei verhaftet vier Jugendliche nach Schlägerei in einer Bar Am Montagabend ereignete sich in der Innenstadt von Winterthur eine tätliche Auseinandersetzung, bei der zwei Beteiligte verletzt wurden. Es kam zu mehreren Verhaftungen. huy

Die Stadtpolizei Winterthur hat mehrere jugendliche Schläger verhaftet. Keystone

In der Winterthurer Innenstadt ist es am Montagabend zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten und Verhaftungen gekommen.



Wie die Stadtpolizei mitteilt, meldete ein Wirt nach 22:00 Uhr bei der Einsatzzentrale, dass es in seinem Lokal zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Sie würden auch eine Ambulanz benötigen. Beim Eintreffen der Polizeipatrouillen waren die vier mutmasslichen Täter nicht mehr vor Ort.

Verbaler Streit als Ursache

Erste Abklärungen vor Ort ergaben, dass zwei Personen in der Bar einen verbalen Streit hatten. Danach verliess eine Person das Lokal und kam mit drei Kollegen zurück. In der Folge kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung, wobei ein weiterer Gast ebenfalls involviert war. Die beiden Verletzten, ein 49-jähriger und ein 54-jähriger Schweizer, wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin konnten die vier Geflüchteten kurz später an der Turmhaldenstrasse angehalten und verhaftet werden. Bei den vier Verhafteten handelt es sich um zwei Minderjährige, einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen. Sie werden sich vor der Jugendanwaltschaft Winterthur respektive der Staatsanwaltschaft verantworten müssen.