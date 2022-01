Verfolgungsfahrt endet in Kemptthal – Polizei verhaftet zwei Männer auf Autobahn A1 Die Kantonspolizei Zürich provozierte am Dienstagmittag einen Stau auf der A1 bei Kemptthal, um ein Fluchtfahrzeug zu stoppen. Die Aktion war erfolgreich.

Mit eingeschaltetem Blaulicht verfolgte die Polizei die Flüchtenden. Foto: Keystone/Symbolbild

Am Dienstagmittag endete eine Verfolgungsjagd der Polizei auf der Autobahn A1 bei Kemptthal. Den Anfang machte eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau, die um 11.45 Uhr in St. Margarethen ein gestohlenes Auto sichtete. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf – mit Blaulicht und Sirene. Der Lenker des gestohlenen Autos beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und flüchtete mit übersetzter Geschwindigkeit. Er sei dann bei Matzingen auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich gefahren, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Zwei 19-Jährige verhaftet

Unterdessen wurde die Kantonspolizei Zürich über den Einsatz informiert. Diese errichtete auf Höhe des Rastplatzes Kemptthal eine Strassensperre durch einen künstlichen Stau. Der flüchtige Autofahrer wurde durch die Sperre gestoppt. Der 19-Jährige und sein gleichaltriger Mitfahrer konnten anschliessend verhaftet werden, ohne dass jemand verletzt wurde.

Während der Fahrt beging der flüchtende Autofahrer zahlreiche Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz. Das Fahrzeug wurde am vergangenen Wochenende in St. Gallen gestohlen. Die beiden Schweizer werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

