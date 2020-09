Koordinierte Grosskontrolle – Polizei zeigt vier Personen an In Dübendorf und im angrenzenden Gebiet der Stadt Zürich hat die Polizei eine kriminal – und verkehrspolizeiliche Kontrolle durchgeführt.

Während der Grosskontrolle kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten rund 280 Fahrzeuge und ihre Insassen. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Die Stadt- und die Kantonspolizei Zürich und weitere Kommunalpolizeien haben eine Grosskontrolle im Raum Dübendorf und angrenzendem Stadtgebiet Zürich durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk legten die Polizistinnen und Polizisten auf die Fahrfähigkeit der Lenkenden.

Vier Personen bekamen eine Strafanzeige. Zwei wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand oder unter Drogeneinfluss sowie zwei Personen wegen Verstosses gegen das Waffengesetz. Bei zwei Fahrzeuglenkenden wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Gegen sieben Fahrzeuglenkende musste wegen Fahren in nicht fahrfähigem Zustand, Besitz von Betäubungsmitteln, Missachten von Auflagen sowie technischen Änderungen am Fahrzeug rapportiert werden. Verschiedene Verkehrsregelwiderhandlungen führten zu Ordnungsbussen und Beanstandungsrapporten.

