Strassenlärm im Bezirk Winterthur – Polizei zieht getunte Autos aus dem Verkehr Am Wochenende hat die Polizei im Bezirk Winterthur Fahrzeuge kontrolliert, die innerorts zu viel Lärm verursachten. Dabei sind sechs Autos stillgelegt und mehrere Lenker verzeigt worden.

Diese sechs Autos hat die Kantonspolizei Zürich nach einer Kontrolle am Wochenende sichergestellt. Foto: PD, Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitag- und am Samstagabend im Bezirk Winterthur Kontrollen gegen übermässigen Strassenlärm durchgeführt. Während mehrerer Stunden kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten rund 20 Fahrzeuge und deren Lenker, die innerorts übermässigen Lärm verursachten, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Bei fünf Fahrzeugen wurden unerlaubte technische Manipulationen an der Abgasanlage festgestellt. Die Fahrzeuge wurden stillgelegt und die Lenker der Fahrzeuge wegen nicht vorschriftsgemässer Abänderungen zur Anzeige gebracht. In einem Fall wurden die Kontrollschilder missbräuchlich verwendet – das Auto wurde ebenfalls stillgelegt und der Lenker verzeigt.

Ausserdem konnten bei drei weiteren Fahrzeugen unerlaubte Anbauteile festgestellt werden und sechs Autolenkende wurden aufgrund ihrer Fahrweise wegen Verursachens von unnötigem Lärm verzeigt.

far

