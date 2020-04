Versammlungsverbot in Zürich – Polizei zieht positive Bilanz trotz zahlreichen Einsätzen Über 150 Einsätze musste die Stadtpolizei Zürich am Wochenende leisten, um das Versammlungsverbot durchzusetzen. Die meisten Stadtzürcher hätten sich aber an die Massnahmen gehalten, schreibt die Stadtpolizei in einer Bilanz.

Stadtpolizisten kontrollieren Teilnehmende der unbewilligten Autodemo am Samstagnachmittag. Foto: Samuel Schalch

Im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus sind in der Stadt Zürich 152 Polizeieinsätze über das Wochenende verzeichnet worden, wie die Stadt Polizei Zürich am Sonntag mitteilte. Bei vielen Hinweisen aus der Bevölkerung musste die Polizei nicht eingreifen, weil die Abstandsregeln eingehalten wurden oder die Leute bereits auf dem Nachhauseweg waren. Vom Freitagabend bis am Sonntagmittag gingen bei der Stadtpolizei 120 Lärmklagen ein.

Die warmen Temperaturen führten dazu, dass sich viele Leute auf der Josefswiese, der Saffa-Insel oder beim Gemeinschaftszentrum Wipkingen an der Limmat aufhielten. Die Polizei machte immer wieder mit Lautsprecherdurchsagen auf die geltenden Regeln aufmerksam und appellierte an die soziale Verantwortung der Anwesenden. Einige wenige Uneinsichtige mussten weggewiesen werden.

Aussichtspunkt bei Autofahrern populär

Im Bereich des Aussichtspunkts bei der Waid kam es am Freitagabend erneut zu einem Autohotspot. Zwischenzeitlich wurden etwa 30 Fahrzeuge und rund 50 Personen angetroffen. Sie wurden von der Polizei weggeschickt. Trotzdem musste die Waidbadstrasse teilweise für den motorisierten Verkehr gesperrt werden.

Am Samstagnachmittag verhinderte die Stadtpolizei Zürich eine unbewilligte Demonstration. Mit einem Autocorso wollten Demonstranten auf die Situation von Flüchtlingen aufmerksam machen. Die Polizei blockierte den Umzug und verhaftete mehrere Personen.

( zeo )