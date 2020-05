Mit Tempo 150 durch Neftenbach – Polizei zieht Raser aus dem Verkehr Die Polizei hat in Neftenbach einen Raser gestoppt. Der 36-Jährige wurde auf einer 80er-Strecke mit über 150 Stundenkilometern geblitzt.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagmittag an der Schaffhauserstrasse in Neftenbach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Um 13.20 Uhr passierte ein 36-jähriger Slowene, welcher mit einem Personenwagen in Richtung Aesch unterwegs war, die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von brutto 152 km/h. Er habe damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit ausserorts um 67 km/h überschritten, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen, und das Fahrzeug wurde vorläufig sichergestellt. Gegen ihn wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen eines Raserdelikts eröffnet.

( far )