161 km/h statt 80 km/h – Polizei zieht Raser aus dem Verkehr Die Kantonspolizei Zürich hat am Samstagabend in Aesch im Gemeindegebiet Neftenbachs eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und dabei einen Raser gestoppt.

Der Raser wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Archiv PD

Verkehrspolizisten führten am Samstagabend an der Schaffhausenstrasse in Aesch mit einem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei passierte ein 25-jähriger Schweizer mit einem Personenwagen die Messstelle mit 161 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h. Dies teilt die Kantonspolizei mit.

Dem Lenker wurde der Führerausweis an Ort und Stelle entzogen. Der im Kanton Zürich wohnhafte Mann wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen Begehung eines Raserdeliktes verantworten müssen.

( mps )