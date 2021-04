Wegen verdächtiger Substanz – Polizeieinsatz beim Bundesamt für Gesundheit Beim Verwaltungsgebäude des Bundesamts für Gesundheit in Liebefeld läuft derzeit ein Polizeieinsatz wegen einer verdächtigen Substanz. UPDATE FOLGT

Das Verwaltungsgebäude des Bundesamtes für Gesundheit BAG in Liebefeld: Hier läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Entgegen einer Meldung des «Blick» handle es sich beim Einsatz aber nicht um eine Evakuierung, erklärte die Kantonspolizei Bern am Dienstagmittag auf Anfrage. Sie hat in Kürze weitere Informationen zum Vorfall in Aussicht gestellt.

chh

