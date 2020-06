Krawalle in Zürich-Altstetten – Grosseinsatz der Polizei gegen Hausbesetzer In Zürich-Altstetten haben sich über 100 Personen versammelt, die Polizei ist vor Ort. Laut Leser-Reporter haben Hausbesetzer zuerst eine illegale Party gefeiert, dann ist es zu Krawallen gekommen. chk

Rund 100 Personen haben sich in Zürich-Altstetten auf der Strasse versammelt. (21. Juni 2020) Leser-Reporter

In Zürich-Altstetten ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem grossen Polizeieinsatz gekommen. Über 100 Personen haben sich dort vermutlich zu einer illegalen Party versammelt. Laut einem Leser-Reporter könnte es sich um feiernde Besetzer von leeren Häusern an der Grimselstrasse handeln.

Die Polizei sei mit einem Grossaufgebot vor Ort gewesen. Der Leser-Reporter hat sogar Wasserwerfer gesehen. Mittlerweile hat sich das Partyvolk auf der Strasse versammelt. Dort kommt es zu Beschädigungen, wie ein anderer Leser-Reporter berichtet. Er hat beobachtet, wie Leute Bauabschrankungen und Velos auf die Strasse geworfen haben. Zudem sei die Strassenbeleuchtung beschädigt worden. «Wir müssen flüchten, es gibt Krawalle», schreibt er weiter.

Danach habe sich die Polizei zurückgezogen und nur noch mit zivilen Beamten die Ereignisse verfolgt. Auf Anfrage hat die Stadtpolizei Zürich den Einsatz in Zürich-Altstetten bestätigt. Weitere Informationen will sie später bekannt geben.