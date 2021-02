Kantonspolizei in Winterthur – Polizeieinsatz in Zinzikon In Zinzikon läuft ein Einsatz der Kantonspolizei. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. David Herter UPDATE FOLGT

Der Zugang zu mehreren Liegenschaften an der Farmerstrasse ist gesperrt. Foto: Gregory Von Ballmoos

Am Dienstagmittag kam es in Oberwinterthur zu einem Grosseinsatz von Blaulichtorganisationen. Die Kantonspolizei bestätigt einen Einsatz. Teile der Farmerstrasse in Zinzikon sind gesperrt.