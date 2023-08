Einbrecher in Andelfingen geschnappt – Polizeihund stellt Einbrecher kurz nach der Tat Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag wegen eines Einbruchdiebstahls in Andelfingen nach einem Mann gefahndet und diesen kurze Zeit später verhaftet.

Diensthund Ivar vom Hause Meraner war am Donnerstag erfolgreich im Einsatz. Foto: Kantonspolizei Zürich

Gegen 7.15 Uhr meldete am Donnerstagmorgen ein Mann aus Andelfingen über den Polizeinotruf 117, dass er soeben von einem Einbrecher im Haus überrascht worden sei. Der Täter habe die Flucht ergriffen. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, rückten sofort Beamte an den Tatort aus. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der Diensthund Ivar vom Hause Meraner eine Fährte aufnehmen.

Am gegenüberliegenden Ufer der Thur sichteten die Einsatzkräfte schliesslich einen Mann, der zu Fuss die Flucht ergriff. Gegen zehn Uhr konnte der Tatverdächtige in einem Waldstück verhaftet werden. Er führte mutmassliches Deliktsgut mit. Weiteres Deliktsgut fanden die Einsatzkräfte am Thurufer.

Der mutmassliche Einbrecher, ein 29-jähriger Asylsuchender aus Algerien, wurde in eine Polizeistation gebracht. Dort beschädigte er die Abstandszelle. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und wegen Sachbeschädigung ermittelt.

mst

