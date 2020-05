Autoknacker in Zürich erwischt – Polizisten verhaften Auto-Einbrecher auf frischer Tat Ein 55-jähriger Marokkaner wurde in der Stadt Zürich von der Polizei dabei erwischt, wie er mehrere Autos im Kreis 2 knackte.

Auf frischer Tat ertappt haben Beamte einen Autoeinbrecher im Zürcher Kreis 2. Foto: pd / Kantonspolizei Zürich (Symbolbild)

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag einen Autoknacker in flagranti erwischt. Gegen 15 Uhr beobachteten Fahnder der Kantonspolizei Zürich, wie der Mann sich im Zürcher Kreis 2 Zugang zu mehreren Fahrzeugen verschaffte und diese durchsuchte. Wie die Polizei mitteilt, wurde der mutmassliche Täter in der Folge kontrolliert und verhaftet.

Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des 55-jährigen Marokkaners konnten mehrere Hundert Franken sowie mehrere Hundert Euro Bargeld sichergestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen werden zeigen, ob der Verhaftete für weitere Taten infrage kommt.

( mst )