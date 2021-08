Crowdfunding in Winterthur - Ponyhof sammelt für ein neues Pferd

Abo Schulprojekt in Wila Sekschülerin sammelt für Ponyhof

Den Ponyhof in Wila treffen die Corona-Schutzmassnahmen hart. In der Hauptsaison brechen Einnahmen weg, die Fixkosten bleiben jedoch hoch. Jennifer Truniger will dem Betrieb mit ihrer Sek-Abschlussarbeit helfen.