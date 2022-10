Gastronomie in Winterthur – Pop-up-Beiz im Grünen Hund Der Grüne Hund in Töss steht seit über einem Jahr leer. Nun eröffnen Beat Ebnöther und Christoph Graf für zwei Monate ein Pop-up-Restaurant – mit je einem Säuli und Rind sowie günstigem Wein. Delia Bachmann

Beat Ebnöther (links) und Christoph Graf eröffnen zusammen ein Pop-up-Restaurant im Grünen Hund. Foto: Marc Dahinden

Lange war der Grüne Hund eine beliebte Gastroadresse. Zuerst in Veltheim, dann in Töss an der Grenzstrasse. Dort wirteten Sandra und Bambel Paganini mit Unterbrüchen seit 2010. Doch nach einem kurzen Comeback mit Christoph Graf, der 1998 den Grünen Hund mitgegründet hatte, zogen sie im Juli 2021 einen Schlussstrich. Nun soll wieder Leben einkehren in der leer stehenden Quartierbeiz – wenigstens für zwei Monate.