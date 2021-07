Newcomerin Girl in Red – «Manchmal schreie ich innerlich» Sie strebt nach der Weltherrschaft im Pop. Doch die 22-jährige Norwegerin steckt gerade in einer heiklen Phase. Martin Fischer

Die norwegische Künstlerin Girl in Red hat im April ihr erstes Album veröffentlicht. Foto: Jonathan Kise

Sie spricht offen über ihre psychischen Probleme, da ist Girl in Red ganz Popstar ihrer Zeit. «Ende 2020 hatte ich eine üble Phase», sagt Marie Ulven, wie die Künstlerin bürgerlich heisst, im Zoom-Call.

Damals habe sie sich kaum unter Leute getraut, geschweige denn, in eine Bar zu gehen und ein Getränk zu bestellen. Ulven leidet unter Sozialphobie. Das erzählt sie nach sieben Minuten Gesprächszeit. Wenn sie mit anderen Menschen redet, hinterfrage sie sich ständig, manchmal schreie sie innerlich.

Vor der «üblen Phase» war die 22-jährige Norwegerin bereits nahe am grossen Durchbruch. Sie hatte mit «I Wanna Be Your Girlfriend» einen viralen Hit gelandet und tourte durch die Welt, da war sie noch nicht einmal 20. Dann, mitten im Abheben, groundet sie die Pandemie. «Mein erster Gedanke war: Das ist gut. Ich brauchte Zeit, mich zu erholen.» Das ruhige Leben zuhause in Norwegen, für Ulven «ein Vibe».