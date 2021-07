Verkehr in Winterthur – «Populismus»: Tempo 30 sorgt für heftige Reaktionen Der Stadtrat will auf fast allen Strassen in Winterthur Tempo 30 einführen. Damit würde die Sicherheit auf den Strassen massgeblich erhöht, urteilt ein Verkehrsexperte. Nina Thöny , Patrick Gut

An der Technikumstrasse soll schon 2025 Tempo 30 gelten. Geht es nach dem Stadtrat, wird bis in 20 Jahren auf praktisch allen Strassen in Winterthur langsamer gefahren. Foto: Enzo Lopardo

Der Stadtrat will bis in 20 Jahren auf fast allen Strassen Tempo 30 einführen. Diese Pläne hat er am Dienstag mitgeteilt und damit in den Kommentarspalten des «Landboten» eine rege Diskussion ausgelöst. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äussern sich mehrheitlich skeptisch. Da werden etwa Wahlen herbeigesehnt mit dem Appell «Dann können wir dem Irrsinn ein Ende bereiten». In einem anderen Kommentar ist von «Populismus» und «Ideologie» die Rede. Ein Leser empört sich: «Warum wird eigentlich das Auto nicht einfach verboten? Das wäre ehrlich.»

Es gibt auch Skeptiker, die es mit einer Prise Witz und Ironie versuchen: «Blaulichtorganisationen sollen aufs Velo umsteigen», schreibt einer. «Ich bin für Strassenrückbau und Trampelpfade», ein anderer. Befürwortern wiederum sind 20 Jahre bis zur Umsetzung zu lange.