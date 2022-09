Unfall in Zürcher Innenstadt – Porsche-Fahrer prallt gegen Signaltafel und wird verhaftet Ein 33-Jähriger verursachte am Donnerstagabend an der Stockerstrasse einen Unfall. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Beim Einbiegen in die Stockerstrasse hatte der Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Auto verloren. Foto: Stadtpolizei Zürich

Am Donnerstagabend verlor ein Porsche-Fahrer im Kreis 2 die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Signaltafel. Ein 33-jähriger Deutscher fuhr gemäss bisherigen Erkenntnissen nach 20.30 Uhr auf der Brandschenkestrasse stadteinwärts, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilt. Bei der Verzweigung Stockerstrasse bog er nach rechts in die Stockerstrasse ab. Kurz darauf verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, schleuderte auf das Trottoir und kollidierte dort mit einer Signaltafel, bevor das Fahrzeug auf der Strasse zum Stillstand kam.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Der Lenker wurde festgenommen. Er wird verdächtigt, ein Raserdelikt begangen zu haben.

Das Fahrzeug überfuhr die Signaltafel und kam einige Meter weiter vorne zum Stillstand. Foto: Stadtpolizei Zürich

ema

