Teuerung und Ukraine-Krieg – Post-Chef Cirillo kündigt Preiserhöhungen an Die rekordhohe Teuerung und die rückläufigen Brief- und Paketmengen trafen das Geschäft der Post. Das hat Folgen für die Konsumentinnen und Konsumenten. Jon Mettler UPDATE FOLGT

Das Jahr habe mit den Nachwehen der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine etliche unerwartete Faktoren ins Spiel gebracht. Post-Chef Roberto Cirillo. Foto: Christophe Bott (Keystone)

Die Post muss für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang hinnehmen: Der Ertrag betrug 295 Millionen Franken. Das sind 157 Millionen Franken weniger als 2021. Unter anderem hat der Krieg in der Ukraine das Ergebnis beeinflusst.

Das Resultat liege zwar unter dem starken Vorjahr, stärke aber weiter die Bilanz der Post, teilte diese am Donnerstag mit. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern habe 358 Millionen Franken betragen. Zusätzliche Kosten wegen der Teuerung, tiefere Erträge aufgrund der Zinswende und die rückläufigen Brief- und Paketmengen trafen demnach das Geschäft der Post.

Das Jahr habe mit den Nachwehen der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine etliche unerwartete Faktoren ins Spiel gebracht. Sowohl die Paket- als auch die Briefmengen seien im Vergleich zum Vorjahr um je rund vier Prozent gesunken. Der Rückgang der Paketmengen habe mit der gedrückten und sehr volatilen Konsumentenstimmung zu tun. Diese sei seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs spürbar gesunken.

Post-Chef Roberto Cirillo rechnet deshalb damit, dass 2023 «finanziell eines der schwierigsten Jahre der jüngeren Unternehmensgeschichte» wird. Er erwarte eine «rekordhohe Teuerung» und anhaltend steigende Kosten für Energie und Materialien, sagte Cirillo an der Jahresmedienkonferenz in Bern.

Der Post-Chef macht zwei Massnahmen aus, mit denen der gelbe Riese die stiegenden Kosten unmittelbar abfedern kann: Die eine ist aus Konsumentensicht brisant. Im Raum stehen Preiserhöhungen für Briefe und Pakete. Die Post kündigte entsprechende Gespräche mit Preisüberwacher Stefan Meierhans an. Die Preiserhöhungen sind frühestens ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

Über den Umfang der Preiserhöhungen wollte sich Cirillo nicht äussern. Dies hänge vom Ausgang der Diskussionen mit dem Preisüberwacher an. Der Post-Chef machte jedoch deutlich, was aus seiner Sicht auf dem Spiel steht, sollte das Unternehmen die Preise nicht anpassen können. «Die Preiserhöhungen helfen uns, die Grundversorgung weiterhin sicherzustellen», so Cirillo. Darüber hinaus will er die Effizienz des Staatsbetriebs weiter verbessern.

Zuletzt hat die Post im vergangenen Jahr die Briefpreise anpasst und damit die erste Preiserhöhung seit 2004 vorgenommen. Seit 2022 kostet ein A-Post-Brief im Standardformat 1.10 Franken und ist damit 10 Rappen teurer geworden. Ein B-Post-Brief kostet 90 Rappen und hat damit um 5 Rappen aufgeschlagen. Damals begründete die Post die höheren Preis mit gestiegenen Kosten für die Grundversorgung. Die Zahl der Haushalte und damit der Briefkästen habe in der Schweiz zugenommen, was einen finanziellen Mehraufwand verursache.

Jon Mettler ist seit 2018 Wirtschaftsredaktor bei der Zentralredaktion von Tamedia. Er berichtet über Telekommunikation, Digitalisierung, Tourismus und die Uhrenindustrie. Mehr Infos @jonmettler

Fehler gefunden?Jetzt melden.