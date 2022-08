Tage der offenen Tür in Flaach – Postautos und Pflanzenkohle fürs Publikum Am Wochenende zeigen die Auen Pflege Dienst AG sowie die Motrag Bus AG und Transport AG ihre Betriebe. Die zwei Flaachemer Firmen haben neue Betriebsgebäude. Markus Brupbacher

Die Flaachemer Motrag Transport AG transportiert mit ihren Postautos Fahrgäste auch bis nach Winterthur. Symbolfoto: Marc Dahinden

Wer «Flaach» hört, denkt wohl zuerst an Wein, Spargeln oder die Thurauen. Doch es gibt auch ein grösseres Gewerbegebiet. In dem Gebiet namens Botzen an der Andelfingerstrasse 18 und 20 finden dieses Wochenende in der Auen Pflege Dienst AG (APD) sowie in der Motrag Bus AG und Transport AG zwei Tage der offenen Tür statt. Am Samstag (11 bis 17 Uhr) und am Sonntag (10 bis 17 Uhr) können die beiden Betriebe besichtigt werden. Es gibt zudem ein Verpflegungsangebot, eine Hüpfburg und musikalische Umrahmung. Auslöser für den Anlass in Flaach ist der Umzug von APD und Motrag vor rund drei Jahren in die neuen Betriebsgebäude. Wegen Corona musste der Eröffnungsanlass verschoben werden.