Umbau in Bern-Schönburg – Postgebäude verwandelt sich in eine Wohnsiedlung Theo Hotz Partner und Marazzi + Paul Architekten haben den ehemaligen Hauptsitz der Post in Bern-Schönburg in eine Wohnsiedlung umgenutzt. Lilia Glanzmann

Grosses Volumen: Das Bürogebäude verfügte einst über 1400 Arbeitsplätze. Heute gibt es im Haus im Berner Breitenrain-Quartier 142 Wohnungen und ein Hotel. Foto: Rob Lewis

An der Hangkante über der Aare und Berns Altstadt entstand 1970 der PTT-Hauptsitz Schönburg. Das Verwaltungsgebäude an der Viktoriastrasse bot 1400 Büroarbeitsplätze. Entworfen von Theo Hotz, erinnert der Grundriss an den Flügel einer Windmühle, flankiert von Annexbauten.

Nachdem die Post 2014 ihr neues Quartier am Wankdorf bezogen hatte, sollte der Komplex zu einer Wohnsiedlung mit Hotel, Läden und einem Fitnesszentrum werden. Die neue Eigentümerin Swiss Prime Site engagierte mit Theo Hotz Partner das Büro des einstigen Verfassers. Gemeinsam mit Marazzi + Paul Architekten erarbeiteten diese das neue Projekt.

Es sind grosszügige neue Wohnungen entstanden. Foto: Rob Lewis

Die neuen 142 Wohnungen sind im Süd-, Ost- und Westflügel untergebracht. Das zeigt sich markant an der überarbeiteten Fassade: Basierten die früheren Büroräume auf einem Raster von 135 Zentimetern, erweiterten die Architekten diesen auf zeitgemässe vier Meter. So sind grosszügige Fenster möglich.

«Die Materialität und Farbigkeit der neuen Fassade ist vom einstigen PTT-Hauptsitz inspiriert», sagt Architekt Peter Berger, der bei Theo Hotz Partner Architekten für das Projekt verantwortlich war. Die Brüstungsbänder sind mit grünlichem Naturstein verkleidet – Vert de Salvan – Gneis aus dem Wallis. Dieser lässt das Haus wärmer und wohnlicher erscheinen. Die dazwischenliegenden Metallflächen sind bräunlich eloxiert, was die Fassade zusätzlich aufhellt.

Die Metallflächen der Townhouse-Terassen sind bräunlich eloxiert, das lässt die Fassade heller wirken. Foto: Rob Lewis

Sandfarbene Sonnenschutz-Textilien komplettieren die Palette. Zudem erweitern die Architekten die Wohnräume mit Loggien, die nur minim in die bestehende Gebäudeform eingreifen. Es gibt 83 Zweieinhalb-, 33 Dreieinhalb- und 16 Viereinhalbzimmerwohnungen, die durch ihre unterschiedlichen Grundrisstypologien verschiedenste Wohnformen erlauben. Im Nord- und teilweise auch im Ostflügel platzierten die Architekten die 188 Betten des Hotels.

Das expresssiv-farbige Interieur stammt vom amerikanischen Designer Karim Rashid. Der Grundriss wiederum ist klassisch organisiert, mit ausladendem Mittelkorridor aufgrund der hohen Gebäudetiefe. Ein luftiges Highlight ist schliesslich der Dachgarten im siebten Obergeschoss des Ostflügels, von welchem die Gäste auf die Berner Altstadt und die Alpenkette blicken.

Frühstücksraum im Hotel: Das expressive Interieur hat US-Designer Karim Rashid kreiert. Rob Lewis

Die ostseitigen Annexbauten wurden rückgebaut und durch ein Volumen ersetzt, das nun einen Supermarkt und zehn sogenannte «Town Houses» fasst. «Das sind reihenartige Maisonette-Wohnungen in unterschiedlichen Typologien – von zweigeschossigen Einheiten bis zu kleineren, ebenerdigen Häusern», erklärt Architekt Renato Marazzi. Alle verfügen über tiefe Grundrisse und teilweise über Atrien, was interessante Sichtbezüge schafft.

Von aussen wirkt der Annexbau beinahe monolithisch. Subtraktionen und Einschnitte – Eingänge, Loggien und Terrassen – gliedern ihn. Die Fassaden der neuen «Townhouses» bestehen aus Sichtbeton mit Grauzement, sandgestrahlt und mit beigemengten Teilen des grünen Walliser-Natursteins. Damit gleicht er sich farblich dem Hauptbau an, bleibt dank seiner Massivität aber dennoch eigenständig.

Umgeben sind die Volumen von einer parkähnlichen Umgebung mit teilweise altem Baumbestand, die allen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung steht. «Um diese vielschichtige Umnutzung der Schönburg überhaupt möglich zu machen, war ein ausgeklügeltes Erschliessungskonzept nötig», sagt Alfred Paul von Marazzi + Paul Architekten.

Nebst den bestehenden Strukturen addierten die Architekten deshalb zusätzliche Zugänge, Treppenhäuser, Korridore und Fluchtwege. Der eigentliche Zugang des Hauptgebäudes erfolgt weiterhin über den einstigen Eingang beim grosszügigen Vorplatz an der Viktoriastrasse: erschlossen über die bestehende feudale Treppenanlage, geprägt von der rostroten Plastik «Tell» des Künstlers Bernhard Luginbühl. Diese steht bereits seit der offiziellen Eröffnung 1970 dort.

So ist mit der neuen Schönburg ein eigenes kleines Quartier entstanden – im grün bewachsenen Breitenrainquartier mitten im Herzen der Schweizer Hauptstadt.