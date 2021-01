Service public in Stammheim – Poststelle nur noch wenige Tage offen Am 15. Januar schliesst die Post ihre Filiale in Oberstammheim. Ab dem 18. Januar können die Dienstleistungen im Volg in Anspruch genommen werden. Eva Wanner

Die Postfiliale in Oberstammheim wird am 15. Januar geschlossen. Foto: Enzo Lopardo

Am 15. Januar heisst es: Lichter löschen und Türe zu an der Hauptstrasse 10. Es ist der letzte Tag, an dem die Post in Oberstammheim geöffnet sein wird. Schon im Sommer hatte die Post angekündigt, die Filiale im Jahr 2021 zu schliessen. Der Gemeinderat von Oberstammheim hatte sich gegen die Schliessung gewehrt, ebenso die neue Behörde der fusionierten Gemeinde Stammheim, aber vergebens.