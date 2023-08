PR-Aktion in Winterthur – Jetzt posieren an jeder Ecke Winti-Leuen Über hundert farbige Figuren beleben seit Sonntag die Altstadt. Die Marketingaktion für KMU-Betriebe dauert bis Ende Oktober. Helmut Dworschak Text , Roger Hofstetter Fotos

Sie sollen das lokale Gewerbe bewerben: Seit diesem Sonntag stehen in Winterthur 102 Löwinnen und Löwen aus Glasfaserkunststoff. Foto: Roger Hofstetter

Die Altstadt ist ab sofort ein Freilichtzoo. 102 Löwinnen und Löwen sind es ganz genau, die seit Sonntagvormittag hier wohnen. Sie beissen und brüllen allerdings nicht, denn sie bestehen aus Glasfaserkunststoff. Mit ihrer PR-Aktion, für die es Vorbilder in anderen Städten gibt, wollen der Eventmanager Marcel Gubelmann und der Grafiker und Künstler Davide Rotondaro etwas für die positive Ausstrahlung des lokalen Gewerbes tun.

Die Skulpturen stehen auf einem Podest, das mit einer Wildblumenwiese geschmückt ist und am Rand auch als Sitzgelegenheit dient. Als Inspiration dienten die Löwen auf dem Winterthurer Wappen. Die Figuren wurden per 3-D-Druck in Polen hergestellt und von lokalen Betrieben erworben, die sie dann von Kunstschaffenden nach ihrem Geschmack gestalten liessen.

Wetterglück

Am Sonntagvormittag wurden die Figuren aus der Halle 710 in Neuhegi, wo sie davor zwei Wochen standen, in die Altstadt transportiert und platziert. Gubelmann hätte sich dazu kein besseres Wetter wünschen können als das aktuelle, regnerische und kühlere. «Wir sind froh darum, vor allem wegen der Wildblumen», sagt Gubelmann. Diese hätten unter der Hitze schon etwas gelitten.

Am Donnerstagabend wurden die Skulpturen in der Halle 710 beim Eulachpark eingeweiht. Foto: Nico Spahni

21 Künstlerinnen und Künstler und zahlreiche Firmen und Institutionen sind an der Aktion beteiligt, manche Betriebe gar mit mehreren Figuren. Zum Beispiel Stadtbus, House of Winterthur, die Brühlgut-Stiftung, die katholische Kirche, der FC Winterthur und der «Landbote» haben eine Figur gekauft. Von der Stadt Winterthur beteiligt sich das Sportamt.

Von der Halle 710 wurden die Löwen in die Altstadt transportiert und dort platziert. Foto: Roger Hofstetter

An einem Anlass wurden die Skulpturen am Donnerstagabend in der Halle 710 eingeweiht. Rund zweihundert Gäste haben laut Gubelmann daran teilgenommen, darunter auch Alex Rübel, ehemaliger Direktor des Zürcher Zoos.

Mit Rätselspielen

Die Figuren sind nicht nur hübsch anzuschauen, sie sind auch Träger von Rätselspielen. Entwickelt wurden die Spiele vom Winterthurer Escape-Game-Anbieter Geheimgang 188. Die Rätseltouren sollen sich für Familien, Firmen und Vereine eignen. Die Rätsel können über eine App und einen QR-Code gestartet werden. Auch Informationen über die Besitzerfirma der Skulptur sind auf diesem Weg erhältlich.

1 / 6 Bildstrecke : 21 Künstlerinnen und Künstler haben die Löwinnen und Löwen gestaltet. Fotos: Roger Hofstetter

Für eine noch unbemalte Skulptur inklusive Podest und Marketingdienstleistungen waren 4900 Franken zu bezahlen. Mit der Einbindung in die interaktive Rätseltour kamen noch 250 Franken dazu. Die Aktion dauert bis Ende Oktober. Das Ziel der Kampagne ist, das Image des lokalen Gewerbes zu stärken.

Mehr zu den Winti-Stadtleuen Abo Gewerbe in Winterthur 120 «Winti-Stadtleuen» für die Altstadt

«Dialogplatz» – der Podcast aus Winterthur: Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Dialogplatz».

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.