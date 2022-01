Kolumne von Markus Somm - Präsident Wer-bin-ich

«D ann streiten wir am Ende darüber, was zu tun ist und was nicht» : US-Präsident Joe Biden beantwortet im East Room des Weissen Hauses die Fragen von Journalisten (19. Januar 2022). Foto: Susan Walsh (AP/Keystone)

Den beiden heimlichen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ron Klain, Chief of Staff, und Susan Rice, Chefberaterin für Innenpolitik, war wohl klar, dass sie Joe Biden wieder einmal in natura zeigen mussten. Das heisst, einen Auftritt ohne Skript, eine Pressekonferenz, an der reale Menschen reale Fragen stellen konnten, ohne dass das Weisse Haus die Fragen im Detail vorgab: Also präsentierte sich Biden diese Woche den Journalisten und beantwortete fast zwei Stunden lang, was immer diesen durch den Kopf ging. Anlass war die Tatsache, dass Biden inzwischen ein Jahr lang der formell amtierende Präsident ist – und dessen Bilanz als durchzogen gilt, wenn nicht als katastrophal.