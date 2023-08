Prävention und Beratung – Zürcher Gemeinderat sagt der digitalen Gewalt den Kampf an Attacken im Internet nehmen zu. Nun soll die Stadt Zürich in der Schweiz eine Vorreiterrolle einnehmen und Massnahmen zur Bekämpfung von digitaler Gewalt treffen. Corsin Zander

Sexuelle Cyberbelästigung hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Vor allem junge Frauen sind davon betroffen. Symbolfoto: Michael Scherrer (20 Minuten)

Die digitale Gewalt hat viele Gesichter. Eine Drohung in den sozialen Medien, eine Verleumdung in Google-Bewertungen oder ein Nacktbild, das ungefragt verschickt wird. Und die digitale Gewalt nimmt zu. 2021 gab in einer Umfrage unter Tausenden Zürcher Jugendlichen fast jede zweite Schülerin an, schon einmal sexuelle Cyberbelästigung erfahren zu haben.