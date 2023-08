Preis für Lindauer Start-up – Der Anerkennungspreis geht an The Kitchen Lab Illnau-Effretikon und Lindau ehren Seraina und Pascale Ceravolo für ihre Innovationskraft und Kreativität. Die beiden Unternehmerinnen haben ihr Eventlokal im Valley vor einem Jahr eröffnet. Almut Berger

Freuen sich mit den Preisgewinnerinnen Pascale und Seraina Ceravolo: Illnau-Effretikons Stapi Marco Nuzzi und Bernard Hosang, Gemeindepräsident von Lindau (von links). Foto: Madeleine Schoder

Der diesjährige Anerkennungspreis für Unternehmen von Illnau-Effretikon und Lindau geht an Seraina und Pascale Ceravolo von The Kitchen Lab. Die jeweiligen Präsidenten Marco Nuzzi und Bernard Hosang überreichten am Mittwoch den beiden Gründerinnen den mit 7000 Franken dotierten Preis.

Das umtriebige Tochter-Mutter-Gespann hatte das Eventlokal vor knapp einem Jahr im ehemaligen Labor der Suppenfabrik Maggi in Kemptthal eröffnet. Wo einst an Rezepturen getüftelt wurde, werden seither Firmenseminare und Teamevents, aber auch Privatanlässe wie Hochzeiten oder Geburtstage geplant und durchgeführt. Zudem können die modular eingerichteten Räumlichkeiten für Spezialanlässe wie Produktpräsentationen, Fotoshootings und Videoproduktionen gemietet werden.

Auf den Spuren von Maggi

Mit dem Anerkennungspreis würdige man die Innovationskraft und die Kreativität von Seraina und Pascale Ceravolo, sagte Lindaus Gemeindepräsident Bernard Hosang in seiner Rede. «Die beiden Start-up-Gründerinnen schreiben mit ihrem Kitchen Lab hier im Valley sozusagen die Geschichte von Maggi fort.»

Sie sei völlig überrascht gewesen, als sie von Bernard Hosang informiert worden sei, erklärte Seraina Ceravolo nach der Ehrung. Sie habe erst einmal nachfragen müssen, was das genau für eine Auszeichnung sei. «Ich bin Winterthurerin, das mag als Entschuldigung gelten.»

Mit dem Anerkennungspreis für Unternehmen würdigen Illnau-Effretikon und Lindau seit 2000 jährlich besondere Leistungen und Projekte von lokalen Unternehmen in den Bereichen Kreativität, Innovationskraft, Berufsbildung, Imageförderung und Nachhaltigkeit.

Die 7000 Franken wollen Mutter und Tochter in die weitere Gestaltung ihres Eventlokals stecken. «Wir überlegen uns beispielsweise, an den Fensterfronten Vorhänge zu installieren», so Pascale Ceravolo. Sie könnte sich auch vorstellen, die hohen Decken der Location farbig zu streichen. Mit dem Gewinn in die Ferien zu reisen, sei auf jeden Fall keine Option, wie Tochter Seraina resolut betonte. «Die Auftragsbücher für die kommenden Monate füllen sich zusehends, und es stehen diverse Workshops und Kurse an.»

