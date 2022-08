Abwasserpreis in der Kritik – Preisüberwacher rügt Pfungen für zehnmal höhere Gebühr Als «krasse Ungleichbehandlung» bezeichnet der Preisüberwacher eine Pfungemer Abwassergebühr. Nun ist ein Rekurs beim Bezirksrat hängig. Jonas Gabrieli

Das Abwasser fliesst durch kommunale Leitungen in die nächste Kläranlage. Foto: Christian Flierl

Wer sein neu gebautes Haus an das kommunale Abwassernetz anschliessen will, zahlt dafür eine einmalige Gebühr an die Gemeinde. Damit kauft man sich in die bereits bestehende Infrastruktur vor Ort ein. Diese sogenannte Anschlussgebühr wird jeweils vom Gemeinderat festgesetzt.