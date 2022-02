Gaspreise in Winterthur – Preisüberwacher tadelt Stadtwerk Eigentlich wollte Winterthur Anfang Jahr die Gaspreise erhöhen. Dagegen gabs einen Rekurs und offenbar auch einen Rüffel vom Preisüberwacher. Im Fokus steht die Frage: Wie viel Macht hat Stadtwerk im lokalen Gasmarkt? Delia Bachmann

Der Preisüberwacher Stefan Meierhans bat Stadtwerk in einem Brief darum, die Tariferhöhung auf den 1. Januar 2022 aufzuheben. Archivbild: Esther Michel

Der Preisüberwacher erfuhr aus der Presse, dass die Stadt Winterthur die Gaspreise auf den 1. Januar 2022 um 30 Prozent anheben wollte. «Dieses Vorgehen entspricht nicht den Regeln», schreibt Stefan Meierhans am 15. Dezember in einem Brief an Stadtwerk. In der Schweiz müssen marktmächtige Unternehmen den Preisüberwacher konsultieren, bevor sie ihre Preise erhöhen. Das soll Missbrauch vorbeugen und die Konsumenten schützen.