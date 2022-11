Dänemark nach den Wahlen – Premierministerin geht, um wiederzukommen Weg von Rot-Grün, hin zur Mitte: Nach dem knappen Wahlsieg könnte Mette Frederiksen schon bald eine neue Regierung bilden. Alex Rühle aus Stockholm

Knapper Sieg bei der Parlamentswahl in Dänemark: Ministerpräsidentin Mette Frederiksen spricht in der Wahlnacht zu den Mitgliedern ihrer sozialdemokratischen Partei. Foto: AFP

Ein Samstag im Mai, in der Innenstadt von Aarhus. Familien beim Einkaufsbummel, da kam plötzlich Mette Frederiksen um die Ecke. Die Premierministerin war auf Überraschungsbesuch in der Stadt. Wenige Tage später wurde in Dänemark ein Referendum zu einigen Punkten, die EU betreffend, abgehalten. Sie wirkte nonchalant und bürgernah, spazierte scheinbar ohne Personenschutz durch die Fussgängerzone und gab noch dem ausgefallensten Fotowunsch nach, bitte direkt neben dem Kinderwagen, genau, und jetzt noch die Hand aufs Baby.

Die Aarhuserinnen und Aarhuser waren an diesem Vormittag doch ausserordentlich angetan von ihrer Premierministerin. Nur ein junger Mann ging kopfschüttelnd vorbei und schimpfte über «Mor Mette». «Mutter Mette», so wird Mette Frederiksen von ihren Gegnern genannt. Sie sei arrogant, kühl, machtbesessen, so die Vorwürfe. Die sie gern kontert mit dem Argument, bei männlichen Politikern werte man machtbewusst strategisches Vorgehen als zupackend und kompetent.

Skandal um 15 Millionen getötete Zuchtnerze

Die 44-jährige Frederiksen, die Soziologie und Afrikanistik studiert hat, zog mit 24 Jahren erstmals ins Parlament ein und führt die Sozialdemokraten seit 2015. Damals krempelte sie die Partei insofern um, als sie sie sozialpolitisch nach links rückte: mehr Wohlfahrtsstaat, weniger Steuererleichterungen. Gleichzeitig verordnete sie der Partei einen derart harschen migrationspolitischen Kurs, dass sie die xenophobe Dänische Volkspartei rechts zu überholen schien. Bei der Wahl 2019 brach die DV ein, und die Sozialdemokraten holten genügend Stimmen für eine Minderheitsregierung.

Eigentlich hätte Frederiksen noch bis Frühsommer 2023 regiert, aber dieses Jahr holte sie ein Skandal aus dem Corona-Jahr 2020 ein: Damals entschied sie aus Angst vor gefährlichen Virusmutationen, alle 15 Millionen dänischen Zuchtnerze töten zu lassen. Das Problem: Es gab keinerlei juristische Handhabe für diesen radikalen Schritt. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, mehrere Staatssekretäre und ein Minister mussten zurücktreten.

Wider Erwarten legten die Sozialdemokraten nochmals zu und erzielten mit 27,5 Prozent ihr bestes Ergebnis seit 20 Jahren.

Im abschliessenden Nerz-Bericht wurde explizit die «übergreifende Rolle» des Büros der Ministerpräsidentin kritisiert. Ausserdem hiess es darin, Frederiksens Äusserungen auf der Medienkonferenz im November 2020 seien «objektiv betrachtet grob irreführend» gewesen.

Als Radikale Venstre, eine der Parteien, auf welche die sozialdemokratische Minderheitsregierung angewiesen war, drohte, ein Misstrauensvotum anzusetzen, rief Frederiksen Neuwahlen aus. Sie betonte dabei, sie wolle für die nächste Legislaturperiode ein breites, blockübergreifendes Bündnis schmieden, schliesslich erforderten die multiplen Krisen unserer Tage eine grosse Koalition.

Auch dieser Schachzug erwies sich nun als richtig: Wider Erwarten legten die Sozialdemokraten bei der Wahl am letzten Dienstag nochmals zu und erzielten mit 27,5 Prozent ihr bestes Ergebnis seit 20 Jahren. Frederiksens Ankündigung, auch mit Parteien des rechten Spektrums Koalitionsgespräche führen zu wollen, wird von vielen Linken als Drohung verstanden.

Nach dem Wahlerfolg hat die Ministerpräsidentin ihren Rücktritt angekündigt. Sie wolle sich nun an der Bildung einer neuen Regierung mit einer breiteren parteiübergreifenden Unterstützung versuchen, sagte Frederiksen. Für sie sei klar, dass hinter der Regierung in ihrer jetzigen Form keine Mehrheit mehr stehe.

Schlechte Nachricht für Migranten

Für Migranten in Dänemark dürfte Frederiksens Sieg keine gute Nachricht sein: Schliesslich unterzeichnete deren Vorläuferregierung trotz scharfer Kritik durch die EU im September mit Ruanda ein Abkommen, das es der dänischen Regierung erlaubt, Asylbewerber in das afrikanische Land auszufliegen und für die Dauer ihres Verfahrens dort unterzubringen. An diesem Projekt will Frederiksen genauso festhalten wie an dem Plan, ab 2023 insgesamt 300 Haftzellen in Kosovo für verurteilte ausländische Straftäter zu mieten.

Für ihren Rücktrittsbesuch bei Königin Margrethe II. hatte Mette Frederiksen am Mittwoch recht pragmatisch nur 15 Minuten eingeplant. Es ist gut möglich, dass sie bald als Premierministerin einer neuen Regierung zurückkommt. Die Sondierungsgespräche für Koalitionsverhandlungen haben bereits begonnen.

