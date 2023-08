Gemeinde Dägerlen – Primarschulpflege sucht neues Mitglied Thomas Hinni verlässt die Behörde per Ende September. Die Ersatzwahl findet am 22. Oktober statt. Fabienne Grimm

Der Dägerler Primarschulpfleger Thomas Hinni tritt per 30. September vorzeitig auf «eigenen Wunsch» aus der Behörde zurück, wie der Gemeinderat mitteilt. Wer anstelle von Hinni in Zukunft in der Behörde sitzen wird, entscheidet sich am 22. Oktober. Dann findet der erste Wahlgang der Ersatzwahl statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist für den 26. November angelegt.

Wahlvorschläge können noch bis am 30. August beim Dägerler Gemeinderat eingereicht werden. Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde unterzeichnet sein.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos

