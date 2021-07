Die Playlist des Monarchen – Prinz Charles verrät, was ihn zum Tanzen bringt Der britische Thronfolger hat ein Faible für Disco. Und für grosse Frauenstimmen.

Von wegen hüftsteif: Prinz Charles tanzt mit einer Neuseeländerin bei einer Veranstaltung 2012 in Christchurch Rock’n’Roll. Die Frau bezeichnete ihn danach als «wunderbaren Tänzer.». Keystone

Der britische Thronfolger Prinz Charles hat in einer Radiosendung einige seiner Lieblingslieder verraten. Der Pop-Song «Givin› Up, Givin› In» der amerikanischen Soul-Band The Three Degrees sei einer seiner Favoriten. «Er hat, vor langer Zeit, in mir einen unwiderstehlichen Drang geweckt, aufzustehen und zu tanzen», sagte der 72-Jährige am Sonntag in einem Krankenhaussender, wie die BBC berichtete. Die Three Degrees waren mit dem Song zum 30. Geburtstag von Prinz Charles aufgetreten und 1981 auch bei seiner Hochzeit mit Prinzessin Diana zu Gast gewesen.

Charles sprach in der Sendung darüber, welche Rolle verschiedene Lieder in seinem Leben gespielt haben: So erinnere er sich, wenn er Barbra Streisands «Don’t Rain On My Parade» höre, an seine Zeit als junger Leutnant auf der HMS Jupiter in den 70er Jahren und denke bei «Lulu’s Back in Town» von Dick Powell immer an seine Grossmutter.

Auf Charles› Playlist, die der Thronfolger zum Dank an das medizinische Personal und viele Freiwillige während der Pandemie zusammengestellt hatte, stehen ausserdem Titel von Edith Piaf, Peter Skellern und Diana Ross. Die Sammlung soll auch auf der Streaming-Plattform Spotify verfügbar sein.

Es gibt Breakdance-Videos von ihm und auch mit Tango kennt sich Prinz Charles aus: Hier 1999 bei einem Besuch in Buenos Aires mit der damaligen Präsidententochter Zulema Menem. Keystone

