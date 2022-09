Ukraine-Flüchtlinge in Winterthur – Prinzip Schneckenhaus: So wohnen Flüchtlingsfamilien in der «Kochschule» In nur zehn Wochen wurde aus einem alten Schulhaus ein Zuhause für geflüchtete ukrainische Familien. Dank klugen Holzmodulen bietet es Privatsphäre – und sogar etwas Gemütlichkeit. Michael Graf Madeleine Schoder Foto

Die Architekten Markus und Hannes Jedele vor dem Wohnkubus, der Bett, Schrank und Raumteiler zugleich ist. 28 davon wurden in der Kochschule verbaut. Foto: Madeleine Schoder

Mit Zeitdruck kennt sich Markus Jedele aus. Bei der Fluchtbewegung 2015 entwarf und baute der Architekt und Kirchenpfleger innert wenigen Wochen Holzhütten. Mit ihnen wurden das alte Busdepot Deutweg und die Kirche Rosenberg in Unterkünfte für geflüchtete Menschen umfunktioniert. Bei der Umgestaltung der «Kochschule» im inneren Lind betrug der Zeitraum zehn Wochen. Diesmal war sein Sohn Hannes Jedele federführend. Was innert dieser kurzen Zeit entstand, verblüfft. Am Samstag konnte sich die Bevölkerung im Rahmen einer Besichtigung selbst davon überzeugen.