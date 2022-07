Also spielt da auch Angst vor Vorurteilen mit?

Ja, man hat Angst, als derjenige dazustehen, der es nicht auf die Kette kriegt. Und manchmal will man die Pflegekräfte auch nicht reinlassen, denn das Zuhause ist die letzte Schutzhülle, die man hat. Mir wurde auch bewusst, dass Privatsphäre ein Privileg ist, das viele Behinderte nicht haben. Sie können nicht einfach die Türe schliessen und sagen: «So Welt, jetzt go f*** yourself. Oder eben go hug yourself.» Nein, man braucht Hilfe beim Umziehen, beim Aufstehen. Fremde Menschen so nah an sich ranlassen zu müssen, das macht was mit einem. Das habe ich vorher nicht verstanden.