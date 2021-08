«Gratis zum Abholen» in Winterthur – Pro Monat wird ein Sofa wild deponiert «Ich wollte nur etwas Gutes tun» oder «Die Sperrgutmarken wurden geklaut»: Das sind die beliebtesten Ausflüchte der Abfallsünder. Patrick Gut

Gleich zwei Sofas wurden Ende Juni unmittelbar bei der Trafostation an der Unterwiesenstrasse deponiert. Foto: Stadtmelder

Kürzlich hat das Zürcher Obergericht die Busse für einen Mann bestätigt, der in Langnau vor seiner Wohnung ein ausgedientes Sofa mit dem Vermerk «Gratis zum Abholen» auf die Strasse gestellt hatte. Und auf Instagram gibt es einen ganzen Kanal, der illegal entsorgten Sitzmöbeln gewidmet ist.

Wie verhält es sich aber in Winterthur mit Sitzgelegenheiten, die in die Jahre gekommen sind und kurzerhand draussen deponiert werden? Ein Blick in den Stadtmelder, ein Online-Meldesystem, in dem Winterthurerinnen und Winterthurer Störungen und Defekte eintragen können, gibt Hinweise darauf.