Raphael Oldani, Sie kommen vom Musical «Space Dream», sind kabarettistisch aktiv und präsentieren jetzt eine Wissenschaftsshow für Kinder von 5 bis 99 Jahren. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Inspiriert hat mich eine Sommernacht, als ich in die Sterne geschaut habe – etwas, was ich am liebsten mache. Mir sind Fragen über unsere Kinder in den Sinn gekommen: Wie kann man Wissen anders als in der Schule vermitteln? Das Naheliegendste war für mich, Experimente auf der Bühne zu zeigen. Und das gibt es noch gar nicht so oft in der Schweiz, wie ich zunächst dachte.