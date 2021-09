Kampf um den Zürcher Boden – Profi-Investoren kaufen sich Haus um Haus – und die Genossenschaft geht leer aus Immobilien-Spezialisten drängen auch an Lagen vor, die bisher nicht so begehrt waren. Sie rufen ältere Zürcher Hausbesitzerinnen persönlich an und versprechen ihnen schnelles Geld. Beat Metzler

«Jeder Verkauf führt zu e inem weiteren Klotz , was die Neigung zum Verkaufen bei den Nachbarn noch erhöhen kann», sagt Christian Häberli von der IG Grubenacker. Foto: Urs Jaudas

Gerade noch war der Grubenacker ein fast vergessener Fleck Stadt. Jetzt ist die Wirklichkeit des Immobilienmarktes auch am Rand von Seebach angekommen.

Wie unter einem Mikroskop zeigt sich in diesem Einfamilienhaus-Quartier, was in Zürich schon länger geschieht. Der Bodenbesitz verschiebt sich – weg von Privaten hin zu Profiinvestoren. Das prägt die soziale Zusammensetzung und das Aussehen der Stadt.

Am Abend rufen die Käufer an

Die Besitzer der rund achtzig Grundstücke im Quartier spüren die Wirklichkeit in ihren Briefkästen. Seit letztem November erhalten sie regelmässig Post von Immobilienfirmen, es sind Kaufangebote für die Häuser, die fast alle aus den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts stammen. Manchmal rufen die Investoren abends auch persönlich an und versprechen schnelles Geld. So erzählen es mehrere Eigentümerinnen.