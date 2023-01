Jean-Manuel Nedra – Profifussballer mit über 100 Kilogramm Kokain in Paris verhaftet Der Fussballer aus Martinique wurde bei der Einreise nach Frankreich von der Zollbehörde angehalten. In zwei Koffern waren die jeweils 50 Kilogramm Kokain versteckt.

1 / 3 Im Flughafen Roissy wurde der Profispieler zusammen mit seiner Freundin verhaftet. IMAGO/IP3press

Jean-Manuel Nedra wurde am 31. Dezember am Flughafen Roissy, nördlich von Paris zusammen mit seiner Lebensgefährtin mit mehr als 100 Kilogramm Kokain in ihren Koffern festgenommen, wie die AFP und die Zeitung «Le Parisien» berichtete.

Die beiden Reisenden kamen aus Fort-de-France, der Hauptstadt von Martinique. Bei ihrer Ankunft in Paris wurden sie von Zollbeamten kontrolliert, berichtete eine mit dem Fall vertraute Quelle. In ihrem Gepäck wurden 50,7 bzw. 53 Kilogramm der Droge sichergestellt. Der 29-jährige Jean-Manuel Nedra, Mittelfeldspieler beim Verein Aiglon du Lamentin (Zentral-Martinique) spielt, ist in der Fussballwelt von Martinique gut bekannt.

Verein gibt Statement zu Drogenprävention ab

«Lasst uns stärker als je zuvor sein und zusammenhalten», erklärte sein Verein. «Ohne den Grad seiner Beteiligung zu kennen, haben wir erfahren, dass einer unserer Spieler in Roissy wegen Drogenschmuggels festgenommen wurde», erklärte der Aiglon du Lamentin in einer Nachricht. «Lassen Sie uns mehr denn je stark sein und zusammenhalten, um unsere Bildungsarbeit durch Sport fortzusetzen, um diese Geissel zu bekämpfen, um unsere Jugendlichen zu schützen und sie vor den Risiken, Folgen und Fehlentwicklungen in diesem Milieu zu warnen» fügte der Verein hinzu.

Das Paar wurde am Mittwoch einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der mit den Ermittlungen betraut war, so die Staatsanwaltschaft. Der junge Mann wurde in Untersuchungshaft genommen und seine Lebensgefährtin unter richterlicher Aufsicht wieder auf freien Fuss gesetzt. Der verhaftete Sportler ist ausserdem seit mehr als zehn Jahren Mitglied der Fussballnationalmannschaft von Martinique. Er war zum Zeitpunkt seiner Festnahme privat unterwegs.

