Hänkiturm Classics in Aadorf – Programm nach Ansage Das Klassik-Festival im Aadorfer Hänkiturm findet vom 19. bis 21. März statt – allerdings ohne Publikum vor Ort, sondern live im Internet übertragen. Gabriele Spiller

Der Weltklasse-Blockflötist Maurice Steger spielt wieder für die Hänkiturm Classics. Foto: PD

So lange wie möglich haben die Organisatoren der Hänkiturm Classics zugewartet; im Januar mussten sie jedoch erkennen, dass sie in diesem Jahr Konzerte ohne Zuschauer durchführen müssen.

«Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder drei Veranstaltungen auf die Bühne bringen können», sagt die künstlerische Leiterin Olivia Geiser. Denn dieses Jahr gibt es keine kurzfristige Absage, sondern einen kostenlosen Internet-Livestream, in den sich Zuschauer sicher «einklicken» können: am Freitag und Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Dank grosszügiger Sponsoren könne das Klassikmusik-Festival trotz des erhöhten technischen Aufwands und fehlender Einnahmen aus Tickets und Bar stattfinden, sagt die Winterthurerin. Seit fünf Jahren, also von Anfang an, ist Olivia Geiser mit der Programmauswahl betraut. Dabei setzt sie auch gerne auf Bewährtes.