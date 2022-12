Naturpädagogik in der Praxis

Die Wiese ist ihr Pult, Nüsse sind ihre Lernhilfen. An der Rigischule in Kaltbad nehmen 13 Mädchen und Buben den Pflichtstoff auf spielerische Weise auf und erfahren dabei viel über die Welt und sich selbst. Einblick in einen ungewöhnlichen Schulalltag.