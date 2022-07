Viele Männer verlangen Sex ohne Gummi – Prostituierte in Winterthur geraten unter Druck Die Pandemie hat das Leben von vielen der 150 Sexarbeiterinnen im Raum Winterthur verändert: Salons mussten schliessen, die Preise sanken – und die Freier wurden dreister. Thomas Münzel

Während der Pandemie mussten mehrere, meist kleinere Sexsalons im Raum Winterthur schliessen. Die Sexarbeiterinnen zogen sich sodann vermehrt in die eigenen vier Wände zurück. Foto: Aldo Ellena

Die in Winterthur lebende Grazia Aurora kennt sie praktisch alle persönlich – und weiss sehr gut, wie es ihnen geht. Als psychosoziale Beraterin der Anlaufstelle Isla Victoria besucht sie fast jeden Tag mehrere der ungefähr 150 Sexarbeiterinnen im Raum Winterthur. Sie trifft sie meist vor Ort, in den noch rund 40 Bordellen und Salons in Stadt und Region – und nun vermehrt auch bei den Frauen zu Hause. Denn die Pandemie hat vieles verändert.



«Die letzten Jahre waren eine sehr schwierige Zeit für die Sexarbeiterinnen», sagt Aurora. «Es gab einige, vor allem kleinere Betriebe im Sexgewerbe im Raum Winterthur, die für immer schliessen mussten.» Als Folge davon kam es zu einer Veränderung der Arbeits- und Wohnsituation. Immer öfter berät Aurora die Frauen in ihren eigenen vier Wänden. «Denn Sexarbeit findet vermehrt in Privatwohnungen statt.»