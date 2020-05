Käuflicher Sex in Winterthur – Prostituierte kämpfen wegen der Corona-Krise ums Überleben Die Corona-Pandemie trifft die Frauen in der Erotikbranche hart. Wegen fehlender Einkünfte sind viele in Not geraten und brauchen jetzt Soforthilfe. Thomas Münzel

Manchen Sexarbeiterinnen in Winterthur fehlt selbst das Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Foto: Doris Fanconi

Wellness-Massagen sind in der Schweiz seit kurzem wieder erlaubt. Nicht aber erotische Massagen. Und laut dem Bund soll das noch mindestens bis zum 7. Juni so bleiben. Mit dieser Ungleichbehandlung haben viele Frauen im Rotlichtmilieu in Winterthur Mühe. Doch den meisten von ihnen fehlt im Moment die Kraft und der Mut, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. «Sie konzentrieren sich derzeit ganz darauf, irgendwie zu überleben», sagt Grazia Aurora, psychosoziale Beraterin für Gesundheit und Sexualität der Beratungsstelle Isla Victoria, die von der Stadtmission Zürich betrieben wird.