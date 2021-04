Bildband «Für immer» – Provisorien für die Ewigkeit Die Welt ist voller improvisierter Basteleien – es ist an der Zeit, dass die in ihnen steckende Kreativität gewürdigt wird. Ewa Hess

Die Ofentür ist nicht mehr dicht – mit einem Besen ist das kein Problem. Foto: Courtesy Sandra Danicke

Es gab einmal diese Forderung, in einer Zeit, die uns heute als märchenhaft erscheint: «Raus aus der Komfortzone.» Und Mann, sind wir aus unserer Komfortzone herauskatapultiert worden! Besser gehts nicht. Aber dann passierte etwas Seltsames. Beim Einrichten des Homeoffice unter der Treppe stellte so mancher erstaunt fest: So unkomfortabel ist es gar nicht, dort draussen, wo die vorgenormte Welt aufhört und die improvisierte anfängt. Man kann sich auch in einem Provisorium gemütlich einrichten.

«Und wie!», sagt die deutsche Kunstkritikerin, Autorin und Fotografin Sandra Danicke. Ihr Projekt, das nun in Buchform unter dem Titel «Für immer» herausgekommen ist, beschäftigt sich nicht erst seit der Ankunft des Virus mit den Provisorien. Seit mehr als zehn Jahren richtet Danicke ihre Aufmerksamkeit auf diese besondere Form der Kreativität, die genau dann zum Vorschein kommt, wenn zum Beispiel die Ofentür nicht richtig zugeht. Oder das Bett durchhängt. Oder Sonnenstrahlen ins schräge Dachfenster eindringen.