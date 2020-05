Vorarbeiten für Kreisel Pfungen – Provisorischer Radweg wird gebaut Ein Jahr bevor die Bauarbeiten zum Migros-Kreisel beginnen, wird der Radweg bereits verlegt. Sicherheitsgründe sind dafür verantwortlich. Dagmar Appelt

Die Bauarbeiten am Radweg beginnen am kommenden Montag und dauern etwa eine Woche. Der Veloverkehr wird während dieser Zeit nicht beeinträchtigt. Foto: Heinz Diener

Obwohl der Kreisel an der Weiacherstrasse bei der Wani-Kreuzung erst in einem Jahr gebaut werden soll, sieht der Kanton jetzt schon eine provisorische Umleitung des Radverkehrs vor, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt. Das Provisorium erfolge im Hinblick auf den Bau des neuen Kreisels, der voraussichtlich im April 2021 in Angriff genommen wird.