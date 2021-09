Cupra Urban Rebel Concept – Provokation oder Ignoranz? Mit der Studie Urban Rebel will Cupra «Grenzen verschieben» und kreiert einen Rennwagen als Stadtauto. Dieter Liechti

Foto: Cupra

«Der Rennsport liegt in der DNA von Cupra», heisst es in der Medienmitteilung vom Mittwoch. «Deshalb hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seine Vision eines vollelektrischen Stadtautos zunächst als Rennwagen mit einem mutigen und kantigen Look zu präsentieren: das Konzeptfahrzeug Urban Rebel Concept.»

Rennwagen und Stadtauto im selben Satz? Hätte ich noch Haare, würden die sich aufstellen. Denn – das hat beispielsweise der Formel E Grand Prix 2019 in Bern eindrücklich bewiesen – diese Kombination funktioniert zumindest in der Schweiz nicht. Und wieso muss man in Zeiten, in denen Autoposer gejagt werden, mit einem Halbstarkenauto auf sich aufmerksam machen? «Der Urban Rebel ist eine radikale Interpretation des urbanen Elektrofahrzeugs, das 2025 auf den Markt kommen soll», erklärt Cupra-CEO Wayne Griffiths. «Er gibt einen Einblick in die Designsprache des Stadtautos der Zukunft und wird diese inspirieren.»

Wirklich? Wieso sollte ein Stadtauto der Zukunft mit einem riesigen Heckflügel spazieren fahren? In Anbetracht der Tempo-30-Zonen kann es nicht an der Aerodynamik liegen. Aber vielleicht liegts ja an Corona und den Impfgegnern – denn wer es ohne QR-Code in Zukunft nicht mehr in eine Bar schafft, fährt halt mit der eigenen Bar am Heck durch die Stadt. Und dafür haben die Spanier dem Concept Car einen E-Antrieb spendiert, der eine Spitzenleistung von 320 kW (435 PS) bereitstellt und in 3,2 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Zur Reichweite gibts keine Angaben. Who cares?

Dafür wurde bestätigt, dass «das urbane Elektrofahrzeug für den gesamten Volkswagen-Konzern ein strategisches Schlüsselprojekt» ist. Denn die Spanier wollen «mehr als 500’000 elektrische Stadtautos pro Jahr für die verschiedenen Konzernmarken in Martorell fertigen».

Provokation oder Ignoranz? Egal. Sicher ist, dass solche Ansätze der E-Mobilität keinen Gefallen tun. Und nur als PR-Spielerei sollte man die Studie nicht abtun. Denn Cupra betont: «Die Strassenversion wird atemberaubendes Design mit unglaublicher Dynamik verbinden.» Genau das, was es in den überfüllten Städten in Zukunft braucht.

