Vorwurf der Geldwäscherei – Prozess um Milliardenstrafe für UBS begonnen

Das Berufungsverfahren der Grossbank in Frankreich wegen Steuerbetrugs, Geldwäsche und illegaler Abwerbung ist am Montag in Paris eröffnet worden. Die Verhandlungen sollen bis zum 24. März laufen.