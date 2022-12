SCRJ Lakers - Kloten 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

5948 Zuschauer.

Tore: 8. Loosli (Reinbacher) 0:1. 9. Ekestahl-Jonsson 0:2. 17. Moy (Noreau/Ausschl. Ruotsalainen) 1:2. 40. (39:10) Faille (Marchon, Reinbacher) 1:3. 60. (59:14) Ang (Faille, Marchon) 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 4-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Baragano) gegen die Lakers, 5-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Loosli) gegen Kloten.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Kindschi, Nodari; Randegger; Ruotsalainen, Aaltonen, Schreiber; Marchon, Faille, Ang; Meyer, Lindemann, Simic; Loosli, Ness, Obrist; Spiller.

Bemerkungen: Kloten ohne Dostoinov (krank), Altorfer, Bougro, Schmaltz (überzählig) und Capaul. 9. Timeout Lakers. 18. Pfostenschuss Wick. Lakers von 56:08 bis 59:14 ohne Goalie, mit zusätzlichem Feldspieler.