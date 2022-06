Thomas Reisch muss gehen – Psychiatriezentrum Münsingen trennt sich von Chefarzt Die Leitung des Psychiatriezentrums Münsingen reagiert damit auf die Ergebnisse einer Untersuchung im Zusammenhang mit der Kirschblüten-Gemeinschaft. Marius Aschwanden Brigitte Walser UPDATE FOLGT

Thomas Reisch wurde die Nähe zur Kirschblüten-Gemeinschaft zum Verhängnis, auch wenn er deren Therapiemethoden ablehnt. Foto (Archiv): Adrian Moser

Knall am Psychiatriezentrum Münsingen (PZM): Thomas Reisch, der ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für Depression und Angst, wird nicht mehr ins Unternehmen zurückkehren. Dies wurde am Dienstagmorgen bekannt, als PZM-Verantwortliche über die Ergebnisse der unabhängigen Untersuchung zur Anstellung von drei Mitgliedern der umstrittenen Kirschblüten-Gemeinschaft informierten. Diese arbeiten nicht mehr am PZM.